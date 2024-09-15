أخبار النصر اليوم | تشكيك عراقي في نوايا كريستيانو رونالدو وإهانة للمرشح الأول لخلافة كاسترو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الإثنين الموافق الـ15 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ15 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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التوقيع مع المدرب الجديد تم

أكد الإعلامي الرياضي النصراوي عبدالعزيز المريسل أن النصر قام بالتوقيع بالفعل مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، لخلافة البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني الحالي للعالمي.

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وتؤكد عدة تقارير سعودية أن النصر يعلن عن إقامة كاسترو عقب مواجهة الشرطة العراقي غدًا الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال النخبة الآسيوية.

"مجرد تمويه" .. مسؤول عراقي يشكك في بيان النصر بشأن غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الشرطة

يبدو أن البعض لم يصدق البيان الذي أصدر نادي النصر السعودي حول حالة قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تمنعه من السفر للعراق، لمواجهة الشرطة. (طالع التفاصيل)

عدوى فيروسية .. النصر يعلن إصابة كريستيانو رونالدو رسميًا

أعلن نادي النصر السعودي صباح اليوم الأحد، غياب قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الشرطة العراقي، في ظل تعرضه لوعكة صحية. (طالع التفاصيل)

بعد خروجه من الكلاسيكو متأثرًا بها .. الكشف عن طبيعة إصابة محمد سيماكان!

شهدت مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين النصر والأهلي، تعرض محمد سيماكان مدافع الفريق للإصابة، التي جعلته يُغادر دون استكمال المواجهة حتى النهاية. (طالع التفاصيل)

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"نستعد للفوز على النصر" .. نجم الاتفاق يكشف عن خطة فريقه لمواجهة العالمي!

كشف الإسباني ألفارو ميدران لاعب وسط الاتفاق، عن هدف فريقه من مواجهة النصر المقبلة، في بطولة دوري روشن السعودي، بعد فوز فريقه على الفتح. (طالع التفاصيل)

"عين غطا وعين فراش" .. النصر يتلقى تحية عراقية من صاحب هدف ريال مدريد!

تلقى نادي النصر، تحية ذات طابع عراقي، من أحد أساطير فارس نجد، في إطار الاستعداد لملاقاة الشرطة في مدينة بغداد، مع انطلاق بطولة دوري النخبة الآسيوية. (طالع التفاصيل)

"الأندية الأقل من المتوسطة لا تقبل به" .. المريسل يهين المدرب المرشح لتدريب النصر

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، رسالة انتقاد شديد اللهجة تجاه أحد المدربين المرشحين لتدريب فريق الكرة بنادي النصر، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو الذي بات قريبًا من مغادرة قلعة العالمي. (طالع التفاصيل)

"أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي أبدًا" .. الأهلي يشرف كبار السعودية بلفتة خاصة تجاه فهد المولد

في وقت سيطر به التعصب الكروي على الوسط الرياضي السعودي، خرج الأهلي لينفي ذلك بطريقة عملية، قائمًا بلفتة خاصة تجاه فهد المولد؛ نجم جاره الاتحاد الأسبق ولاعب الشباب الحالي. (طالع التفاصيل)