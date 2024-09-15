"لماذا تتعاملون مع بغداد هكذا؟!" .. إعلامي عراقي يشكك في بيان النصر بشأن غياب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الشرطة

عدوى فيروسية تحول دون سفر رونالدو إلى العراق..

يبدو أن البعض لم يصدق البيان الذي أصدر نادي النصر السعودي حول حالة قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، التي تمنعه من السفر للعراق، لمواجهة الشرطة.

العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على الفريق العراقي غدًا الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

لكن النصر أعلن صباح اليوم الأحد، تعرض رونالدو لعدوى فيروسية، تحول بينه وبين السفر إلى بغداد رفقة البعثة وبالتبعية غيابه عن اللقاء.

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بيان النادي السعودي حول حالة صاروخ ماديرا لم يصدق تفاصيله الإعلامي العراقي علي الخالدي، الذي استغرب من تردد بعض النجوم من دخول العراق، رغم عدم تعرض أي منهم لمضايقات في البلاد.

وكتب الخالدي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "النصر يعلن غياب رونالدو عن السفر الى العراق بسبب وعكة صحية!!، شنو سبب تردد بعض النجوم من الدخول إلى العراق!، هل عمرك سمعت نجم أو أي مواطن أجنبي تعرض للأذى أو المضايقة أو السرقة في أي مكان داخل العراق؟، بل العكس تكون له بداية لزيارات مستمرة بسبب الاستقبال والمحبة وشوق العراقي للضيف".

يذكر أن الجمهور العراقي كان يتشوق لرؤية الدون على أرضه لأول مرة، وانتشرت عديد الفيديوهات لاستقبال لا مثيل له على شراء التذاكر، لكن حلمهم لن يتحقق هذه المرة!