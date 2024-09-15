عدوى فيروسية .. النصر يعلن إصابة كريستيانو رونالدو رسميًا

لن يرافق النصر في رحلة بغداد..

أعلن نادي النصر السعودي صباح اليوم الأحد، غياب قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مواجهة الشرطة العراقي، في ظل تعرضه لوعكة صحية.

العالمي من المقرر أن يحل ضيفًا على الفريق العراقي غدًا الإثنين، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال النخبة الآسيوية.

لكن الدون تعرض بشكل مفاجئ لعدوى فيروسية تحول دون سفره إلى العراق، بحسب ما كشف ناديه في بيان رسمي.

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وأشار النادي السعودي إلى أنه بعد مراجعة طبيب الفريق، تقرر منحه راحة سلبية، وعدم مرافقة للبعثة المتجهة اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية "بغداد".

ولم يكشف النصر عن طبيعة العدوى الفيروسية التي أصابت صاروخ ماديرا، كما لم يفعل بشأن المدة المتوقعة لغيابه عن الملاعب بحسب مدى تمكن الفيروس منه.

يذكر أن صاروخ ماديرا كان قد شارك أول أمس الجمعة، في تعادل النصر أمام الأهلي (1-1)، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن بشكل طبيعي.