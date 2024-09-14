"عين غطا وعين فراش" .. النصر يتلقى تحية عراقية من صاحب هدف ريال مدريد!

قبل مواجهة الشرطة العراقي في النخبة الآسيوية..

تلقى نادي النصر، تحية ذات طابع عراقي، من أحد أساطير فارس نجد، في إطار الاستعداد لملاقاة الشرطة في مدينة بغداد، مع انطلاق بطولة دوري النخبة الآسيوية.

النصر يحل ضيفًا على الشرطة العراقي، مساء الإثنين المُقبل، على ملعب المدينة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في دوري أبطال آسيا للنخبة (موسم 2024-2025)، وهي المواجهة التي كانت ستقام على ملعب كربلاء الدولي، قبل أن يتم نقل المباراة إلى العاصمة، بناءً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونشر المركز الإعلامي بنادي النصر، عبر منصة (إكس)، مقطع فيديو يحمل رسالة نشأت أكرم، نجم الفريق السابق، التي قال فيها "النصر العالمي، كل الترحيب بكم بين أهلكم وناسكم، سفرًا طيبًا، وتمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله (عين غطا وعين فراش)".

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ولاقت رسالة نشأت أكرم، ترحابًا كبيرًا من قِبل الجماهير النصراوية، والتي استعادت ذكريات لاعبها السابق الذي ارتدى قميص فارس نجد في موسم 2003-2004، كما تداول متابعون لقطة أكرم، عندما لبى دعوة من النصر للمشاركة في مباراة تكريم شهادة ماجد عبد الله، ضد نجوم ريال مدريد الإسباني، في 20 مايو 2008، حيث لعب نشأت لمدة 75 دقيقة، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني للأصفر، في مباراة انتهت بفوز النصر بنتيجة (4-1).

ومن المقرر أن يخوض النصر 4 مواجهات على ملعب الأول بارك، في بطولة النخبة الآسيوية، أمام الريان والسد القطريين والعين والوصل الإماراتيين، فيما يلعب 4 مباريات خارج ملعبه، أمام الشرطة العراقي، الاستقلال وبيرسبوليس الإيرانيين، الغرافة القطري.