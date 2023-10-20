أخبار النصر اليوم | التوقيع مع كريستيانو رونالدو الجديد .. ومفاجأة التوثيق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة الموافق الـ20 من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ19 من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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النصر يوقع مع كريستيانو رونالدو الجديد

حسم مجلس إدارة النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، صفقة رسمية من العيار الثقيل؛ للانضمام إلى الفئات السنية للنادي (طالع التفاصيل).

فيديو | مفاجأة لكريستيانو رونالدو في تدريبات النصر .. ماذا حدث؟

حضر نجوم نادي النصر، مفاجأة إلى زميلهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس (طالع التفاصيل).

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فضيحة الاعتزال وفتاة تجلب له السخرية .. وجه ماجد عبد الله "المثير لاستياء" جماهير النصر!

رغم اعتزاله منذ سنوات إلا أن تأثيره لا يزال باقيًا في نفوس منافسيه، فحتى الآن يسعى الكثيرون لمحاولة التقليل منه، لكنها بالطبع كلها محاولات فاشلة، فيبقى ماجد عبد الله أحد أساطير الكرة السعودية (طالع التفاصيل).

الأحلام قد تتبخر .. مفاجأة صادمة في ملف توثيق بطولات الأندية السعودية

يبدو أن أحلام الجميع ستتبخر في ملف توثيق بطولات الأندية وتاريخ الكرة السعودية بشكل عام، بعدما كشف أعضاء فريق عمل لجنة التوثيق عن مفاجأة صادمة (طالع التفاصيل).

فيديو | إعلامي نصراوي يعد لاعبي الخليج بمكافأة حال الفوز على الهلال!

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج مساء اليوم الجمعة، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي (طالع التفاصيل).

"لوكا مودريتش قد ينتقل إلى دوري روشن في شتاء 2024"

بعد محاولات لم تنجح من جانب أندية دوري روشن السعودي لضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، يبدو أن نجم ريال مدريد اقترب مرة أخرى من التواجد في أحد الأندية السعودية (طالع التفاصيل).

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