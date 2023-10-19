فيديو | مفاجأة لكريستيانو رونالدو في تدريبات النصر .. ماذا حدث؟

ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو في تدريبات النصر؟!

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حضر نجوم نادي النصر، مفاجأة إلى زميلهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس.

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النصر يستضيف نادي ضمك، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

ونشر النصر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنص "إكس"، لنجوم الفريق الأول؛ وهم يقدمون "تورتة" إلى رونالدو، قبل بدء التدريبات الجماعية.

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وجاء الاحتفال بالأسطورة البرتغالية؛ بعد تحقيقه العديد من الأرقام التاريخية، خلال مشاركته مع منتخب بلاده، في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

رونالدو سجل 4 أهداف مع منتخب البرتغال، في مباراتي سلوفاكيا والبوسنة، خلال فترة توقف شهر أكتوبر الجاري؛ وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024.

وحملت "التورتة" المقدمة إلى كريستيانو، بعض الأرقام التي حققها؛ ومنها: وصوله إلى 203 مباريات و127 هدفًا، على المستوى الدولي مع البرتغال "رقم قياسي"، بالإضافة إلى إحرازه 40 هدفًا مع النصر والمنتخب الوطني، خلال العام الحالي فقط - حتى الآن -.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير 2023؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

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