الأحلام قد تتبخر .. مفاجأة صادمة في ملف توثيق بطولات الأندية السعودية

نتائج المشروع من المفترض إعلانها في مايو 2024، لكن هناك مفاجأة صادمة

SHAHID

يبدو أن أحلام الجميع ستتبخر في ملف توثيق بطولات الأندية وتاريخ الكرة السعودية بشكل عام، بعدما كشف أعضاء فريق عمل لجنة التوثيق عن مفاجأة صادمة.

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في يناير 2023، أعلن ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدء مشروع التوثيق، في ظل الخلافات الكبرى بين الأندية حول عدد بطولاتها، إذ لا يوجد تاريخ موثق معتمد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن البطولات السعودية حتى وقتنا هذا.

لكن وفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن أعضاء لجنة التوثيق خاطبوا المسؤولين عن الملف في اتحاد الكرة، لمعرفة مصير المشروع وموعد بدء الاجتماعات والأعمال، لكن المفاجأة أنهم لم يتلقوا أي رد.

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وأوضح الأعضاء للصحيفة أنه كافة الاستفسارات التي أرسلوها لاتحاد الكرة تم تجاهلها، ولم يتم عقد أي اجتماع بين الأعضاء حتى الآن، مشيرين إلى أن آخر تجاوب من اتحاد القدم كان قبل ثلاثة أشهر، والذي أفاد بأن بداية المشروع مرتبطةة بحضور خبراء من الفيفا، لكن ذلك يتعذر بسبب انشغالهم خارج السعودية.

مصادر "الرياضية" أكدت أن بعض الأندية طالبت بأن يكون وجود الخبراء في الاجتماعات "عن بعد" بواسطة تقنيات الاتصال المتاحة إلا أنه تم الأصرار على أن تكون الاجتماعات حضورية.

يذكر أنه بحسب المعلن مسبقًا ووفقًا للجدول الزمني لمشروع التوثيق من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائجه في مارس 2024، لكن يبدو أن هذا لن يحدث في ظل تأخر عقد الاجتماعات حتى الآن.

SHAHID