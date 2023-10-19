النصر يوقع مع كريستيانو رونالدو الجديد

صفقة مهمة لـ"مستقبل" نادي النصر

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حسم مجلس إدارة النصر السعودي، مساء اليوم الخميس، صفقة رسمية من العيار الثقيل؛ للانضمام إلى الفئات السنية للنادي.

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النصر يقدّم مستويات رائعة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، مع احتلال المركز الثالث في مسابقة دوري روشن للمحترفين، وتصدر مجموعته الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، وقعت الإدارة النصراوية، مع "جونيور" نجل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

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وكشفت الصحيفة، عن أن النصر قام بقيد كريستيانو جونيور، في كشوفات البراعم تحت 13 و15 عامًا؛ وذلك بعد السماح للمقيمين، بالمشاركة في المسابقة.

وسيرتدي نجل الأسطورة البرتغالية، الرقم "7" مع الفئات السنية لنادي النصر؛ أسوة بوالده الذي حمل هذا الرقم، في معظم مسيرته الكروية.

وأعلنت الصحيفة، خوض "جونيور" أولى مبارياته مع الفئات السنية لقلعة العالمي، يوم غدٍ الجمعة، في مواجهة فريق القادسية، ضمن منافسات دوري البراعم تحت 13 عامًا.

جدير بالذكر أن "جونيور" لعب في جميع الفئات السنية للأندية التي مثّلها الأسطورة كريستيانو رونالدو، كما يملك رقمًا تاريخيًا، بتسجيله 58 هدفًا في 28 مباراة فقط، مع براعم يوفنتوس، في عام 2019.





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