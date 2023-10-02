أخبار النصر اليوم | استغاثة لـ"إنقاذ" كريستيانو رونالدو .. وسر اختيارات لويس كاسترو

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر السعودي اليوم الإثنين 2 أكتوبر 2023

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "Goal"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر 2023، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مطالب للنيابة العامة بالتدخل .. تحريض واضح ضد كريستيانو رونالدو في لقاء مثير مع لاعب الاستقلال

يبدو أن هناك من لا يمكنه التفرقة بين المنافسة واللعب غير النظيف، لتتم إثارة الجدل قبل 24 ساعة من مواجهة النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي (طالع التفاصيل).

التكريم الأكبر لكريستيانو رونالدو .. موسم الرياض يشهد مفاجأة لنجم النصر!

من المنتظر أن يشهد موسم الرياض 2023، مفاجأة وظهورًا مميزًا، لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وتكريمه بطريقة جديدة (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"رونالدو أهم من أموال ميسي" .. كواليس تضحية "عاشق الدون" رغم إغراءات ميامي

الكثيرون لديهم استعداد لدفع ما يملكون لمشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أرض الواقع، لكن هناك من حتى إذا عُرض عليه المال للذهاب لمتابعته سيرفض! (طالع التفاصيل).

كاسترو يوضح طريقة اختيار نجومه: حساباتي تختلف بحسب شيء واحد!

أكد لويس كاسترو المدير الفني للنصر أن فريقه يعتبر كافة المباريات هامة، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

"كريستيانو النصر" .. قميص رونالدو يثير الجدل حول شعبية النصر العالمية

قميص النصر وصل للعالمية بعد كريستيانو رونالدو؟ ربما انتشر القميص الأصفر والأزرق بالفعل، لكن لا يزال العالمي يحتاج لاتخاذ خطوات أكثر لانتشار شعاره في أوروبا (طالع التفاصيل).

"يبي لها فزعة" .. الفتح يطالب أندية دوري روشن بدعم نجمه في منافسة كريستيانو رونالدو!

أكد لويس كاسترو المدير الفني للنصر أن فريقه يعتبر كافة المباريات هامة، قبل مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكي في دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

سيغضب جوارديولا؟ .. تغريدة تضع دي بروينه في ورطة بسبب رونالدو وتشافي وإنييستا!

على غير عادته تسبب النجم الإنجليزي كيفين دي بروينه في إثارة بعض الجدل بعدما قام بالإعجاب بتغريدة عبر منصة إكس بحسابه عليها (طالع التفاصيل).

SHAHID