التكريم الأكبر لكريستيانو رونالدو .. موسم الرياض يشهد مفاجأة لنجم النصر!

مفاجأة مميزة لصاروخ ماديرا في موسم الرياض....

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من المنتظر أن يشهد موسم الرياض 2023، مفاجأة وظهورًا مميزًا، لكريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وتكريمه بطريقة جديدة.

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وبحسب التقارير الصحفية، فإن موسم الرياض سيشهد افتتاح متحف خاص للنجم رونالدو، يوم 28 أكتوبر المقبل في يوم افتتاح فعاليات موسم الرياض.

ووفقًا للتقارير الصحفية السعودية، فإن متحف كريستيانو رونالدو، المتنقل سيضم جميع جوائز صاروخ ماديرا، وألقابه الشخصية بالإضافة إلى ذكرياته وقصصه الملهمة، والتي تظهر لأول مرة.

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وصمم المتحف بطريقة عصرية ومميزة، تتماشى مع مسيرة النجم البرتغالي المليئة بالنجاحات والإنجازات.

وفي سياق متصل، سيشهد موسم الرياض أيضًا، وجود متحف "لينجندز" الذي سيضم أكثر من 30 ألف قطعة نادرة، تخص أساطير كرة القدم، وهو الفرع الثاني في العالم بعد فرع مدريد.

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