مطالب للنيابة العامة بالتدخل .. تحريض واضح ضد كريستيانو رونالدو في لقاء مثير مع لاعب الاستقلال

النصر يستضيف الاستقلال غدًا الإثنين، لكن الجدل سبق المباراة بساعات بسبب رونالدو

يبدو أن هناك من لا يمكنه التفرقة بين المنافسة واللعب غير النظيف، لتتم إثارة الجدل قبل 24 ساعة من مواجهة النصر السعودي واستقلال دوشنبه الطاجيكي.

العالمي يستضيف الفريق الطاجيكي غدًا الإثنين، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على استاد الأول بارك.

وانتشر فيديو خلال الساعات الماضية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لأحد الجماهير العربية مع واحد من لاعبي الاستقلال فور وصوله للمطار، يحرضه خلاله على أذية البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

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لم تتضح جنسية المشجع ما إذا كان سعوديًا أم غير ذلك، لكنه حرض اللاعب على إصابة الدون بإصابة تضطره للانتقال للمستشفى على الفور، مطالبًا إياه بضرورة تحقيق الفوز بأي ثمن.

الجمهور السعودي والإعلاميون تفاعلوا مع هذا الفيديو، ومنهم من طلب بضرورة تدخل النيابة العامة للقبض على المشجع إذا كان سعوديًا، بداعي أن به تحريض على أحد المقيمين في البلاد.

يذكر أن النصر يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد ثلاث نقاط، بعدما افتتح مشواره في البطولة بالفوز أمام برسبوليس الإيراني، فيما استهل الاستقلال المشوار بالتعادل أمام الدحيل القطري.