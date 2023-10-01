"رونالدو أهم من أموال ميسي" .. كواليس تضحية "عاشق الدون" رغم إغراءات ميامي

دعم ليونيل ميسي حتى مقابل تقاضي أموال من إنتر ميامي مرفوض!

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الكثيرون لديهم استعداد لدفع ما يملكون لمشاهدة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على أرض الواقع، لكن هناك من حتى إذا عُرض عليه المال للذهاب لمتابعته سيرفض!

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ليو انتقل خلال الميركاتو الصيفي المنقضي لإنتر ميامي الأمريكي في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد محاولات عدة من برشلونة الإسباني لإعادته، ومن الهلال السعودي لخطفه، لكن ظفر به الدوري الأمريكي في النهاية.

هذا الصراع على الأرجنتيني لا يبالي به البرازيلي لوفا دي بيدريرو "إيران فيريرا"؛ أحد مشاهير تطبيق "تيك توك"، الذي فجر مفاجأة عن دعوة تلقاها من إنتر ميامي، كانت مرفوضة من قبله..

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إيران فيريرا ظهر عبر بودكاست " Flow Sport Club" زاعمًا تقديم النادي الأمريكي دعوة له لحضور حفل تقديم ميسي لاعبًا في الفريق، بجانب عرض عليه مبلغ مالي مقابل ذلك، لكنه رفض من أجل البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي.

وقال فيريرا: "رفض دعوة إنتر ميامي من أجل التقاط صورة مع رونالدو في معسكر النصر، إذ تزامن مع وجودي في البرتغال، زميله في الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا هو من رتب لي هذه المقابلة.

"لقد عشت أفضل أيام حياتي ذاك اليوم، أعشق الدون لدرجة أنني سأسمي نجلي المنتظر قدومه للحياة كريستيانو رونالدو".

يذكر أن فيريرا معروف بين متابعي تطبيق "تيك توك" بفضل استعراضه لمهارته الكروية على الملاعب الترابية في ولاية باهيا البرازيلية.

وسبق لصاحب الـ21 عامًا أن ظهر في أكثر من مناسبة كروية، إذ تمت دعوته لحضور حفل الكرة الذهبية عام 2022م من قبل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

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