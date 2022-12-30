أخبار النصر اليوم | استبعاد ماشاريبوف مجددًا، وموقف كونان من مواجهة الخليج

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 30 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 30 ديسمبر 2022.

النصر يطمئن على جاهزية كونان لمواجهة الخليج

بات جيسلان كونان مدافع النصر جاهزًا لمواجهة الخليج يوم غدٍ في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

الظهير الأيسر الإيفواري شعر بآلام عضلية خلال التدريبات وقد خضع بعدها لفحوصات مبدئية بواسطة الجهاز الطبي أظهرت سلامته، ومن ثم زال الألم سريعًا ليطمئن الجهاز الفني على سلامته تمامًا.

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استبعاد ماشاريبوف من مواجهة الخليج

قرر رودي جارسيا المدير الفني للنصر وحسب مصادر صحفية استبعاد جلال الدين ماشاريبوف من قائمة الفريق التي ستواجه الخليج يوم غدٍ في الدوري السعودي.

اللاعب غاب كذلك عن مواجهة النصر الماضية بقرار فني من المدرب الفرنسي، وذلك تطبيقًا لقرار الاتحاد السعودي وجود 7 أجانب فقط من 8 في قائمة الفريق لأي مباراة.

النصر يُوجه أنظاره لنجم وسط إسبانيا

يبدو أن جمهور النصر على موعد مع يناير ساخن رغم برودة الطقس في الرياض خلال هذا الوقت من العام.

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النصر يخسر في دوري السيدات أمام الهلال

خسر النصر متصدر دوري السيدات الممتاز السعودي مباراة ديربي الرياض أمام الهلال بنتيجة 6-3.

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"النصر والدوري السعودي استفاد من المفاوضات مع رونالدو"

يرى الإعلامي الرياضي محمد العنزي، أنه إذا لم تتم صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، سيستفيد العالمي والدوري السعودي كثيرًا من تلك المفاوضات.

"إذا لم تتم صفقة رونالدو .. سيستفيد النصر والدوري السعودي كثيرًا"

Shahid