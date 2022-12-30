دوري السيدات | الهلال يفوز على النصر بسداسية مقابل ثلاثة

سيدات الهلال ينتصرن في ديربي الرياض

Shahid

حقق فريق سيدات نادي الهلال انتصارًا كبيرًا على نظيره النصر، بسداسية مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على استاد الملك سلمان بن عبد العزيز بنادي الهلال.

بهذا الانتصار اشتعل الصراع على الصدارة بين الفريقين، حيث يتصدر النصر برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

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المباراة أقيمت في الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، وذلك في ديربي الرياض.

سجل أهداف نادي الهلال شوخان صالحي 3 أهداف "هاتريك"، وإيمان حسو وجوري سماح وأريج العنزي.

بينما سجل أهداف النصر ميساء جبارة هدفين وغادة العيادي هدف واحد، لينتهي اللقاء بفوز الزعيم بسداسية مقابل ثلاثة للعالمي.

Shahid