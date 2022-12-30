بعد الفشل مع كانتي .. النصر يوجه أنظاره نحو بوسكيتس

عرض مميز لنجم وسط برشلونة

يواصل نادي النصر السعودي محاولاته لإحداث طفرة شاملة في فريق المدرب رودي جارسيا، بمحاولة التعاقد مع الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

النصر أصبح على اعتاب التعاقد مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في صفقة تاريخية سيحصل فيها البرتغالي على 200 مليون يورو سنويًا.

Shahid

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت دخول إدارة النادي السعودي في مفاوضات من أجل ضم بوسكيتس الذي ينتهي عقده مع برشلونة خلال شهر يونيو القادم.

وأشارت إلى أن النصر يحاول استغلال علاقة مديره الرياضي جوران فوسيفيتش ببعض الشخصيات الهامة في برشلونة، حيث لديه روابط قوية في كامب نو وسبق أن لعب بالنادي تحت قيادة يوهان كرويف.

ويطمح النصر في إقناع اللاعب نفسه بهذه الخطوة من أجل ضمه في يناير، حيث كان بوسكيتس على وشك الانتقال إلى الدوري الأمريكي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، قبل أن يتراجع ويمنح نفسه مهلة للتفكير في مستقبله.

جدير بالذكر أن نجولو كانتي كان الهدف الرئيسي للنصر لتدعيم وسط الملعب، لكن الفرنسي قرر تجديد عقده مع تشيلسي بعد محادثات ناجحة مع إدارة البلوز.

Shahid