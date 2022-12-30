"إذا لم تتم صفقة رونالدو .. سيستفيد النصر والدوري السعودي كثيرًا"

هل ينجح النصر في ضم كريستيانو رونالدو؟

Shahid

يرى الإعلامي الرياضي محمد العنزي، أنه إذا لم تتم صفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، سيستفيد العالمي والدوري السعودي كثيرًا من تلك المفاوضات.

وأكدت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، على أن نادي النصر يكثف مفاوضاته خلال الوقت الحالي، من أجل حسم صفقة كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال العنزي خلال تصريحات عبر برنامج "أكشن مع وليد": "المفاوضات تأثيرها واضح، بعد اهتمام وكالات الأنباء والصحف العالمية، بشأن قدوم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر".

وتابع: "كلها أمور إيجابية، وحتى لم تتم الصفقة في نهاية الأمر، فالجميع عرف جيدًا قدرة الأندية السعودية في مفاوضة أي لاعب في العالم، والدوري السعودي لم يعد من الدوريات الصغيرة".

واختتم العنزي تصريحاته قائلًا: "حتى إذا لم تتم المفاوضات، فإن الرياضة السعودية أعطت انطباع كبير لدى جميع النجوم العالميين ممكن أن يستقطبه الدوري السعودي، وإذا تمت سيصاحب رونالدو وفدًا إعلاميًا كبيرًا، وسيحظى الدوري بمتابعة العالم كله".

Shahid