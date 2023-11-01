أخبار النصر اليوم | اتهامات خطيرة من ستيفن جيرارد .. وعقوبة أندرسون تاليسكا "المنتظرة"

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الأول من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"دخول منافس جديد" .. كيفين دي بروينه يحسم قراره من الانتقال إلى النصر

أصبح البلجيكي كيفين دي بروينه، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الهدف الأول للنصر السعودي؛ لضمه إلى صفوفه بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

بعد طرده أمام الاتفاق .. كشف عقوبة إيقاف أندرسون تاليسكا "المنتظرة" مع النصر

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن العقوبة المنتظرة ضد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد طرده أمام الاتفاق (طالع التفاصيل).

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عقوبة محتملة على النصر! .. لجنة الانضباط ترصد "تجاوزًا" ضد التحكيم

تستعد لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لـ"توقيع" عقوبة على أحد أندية المملكة، خلال الساعات القليلة القادمة؛ وذلك بعد نهاية منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024 (طالع التفاصيل).

ستيفن جيرارد يسرب "حديثًا خطيرًا" لحكم مباراة النصر .. ويؤكد: الاتفاق خسر بسببه!

سرب الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، حديثًا خطيرًا لحكم مباراة فريقه أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

كاسترو يعترف بعد فوز النصر: فكرت في الهلال .. وهذا ردي على اتهامات ستيفن جيرارد!

أعرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، عن سعادته الكبيرة بالفوز على الاتفاق "العنيد"، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

"تفرغ لمهاجمة الحكم وكاد يضيع النصر" .. كريستيانو رونالدو الحاسم يختفي أمام الاتفاق

شارك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في تأهل فريقه النصر، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024 (طالع التفاصيل).

بسيناريو الهلال العربي .. عبقرية لويس كاسترو تنقذ النصر وتسقط ستيفن جيرارد بـ"القاضية"

لم تكن مباراة لكرة القدم، بل أقرب لـ"حلبة مصارعة"؛ تلك المواجهة التي جمعت بين النصر والاتفاق، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

فيديو | محلل تحكيمي: الحكم ظلم الاتفاق بـ3 قرارات أمام النصر، ورونالدو يستحق الطرد

أثارت مباراة النصر مع الاتفاق مساء أمس ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين جدلًا واسعًا فيما يتعلق بقرارات الحكم، خاصة بعد الاتهامات الواضحة التي وجهها ستيفن جيرارد المدير الفني للنواخذة بأن الحكم هو السبب المباشر في خسارتهم للقاء (طالع التفاصيل).

فيديو | رد فعل مثير من رونالدو على هتاف جماهير الاتفاق "ميسي"

مر كريستيانو رونالدو بوقت عصيب خلال مواجهة فريقه النصر مع الاتفاق مساء أمس ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد بدا ذلك واضحًا من خلال غضبه وتوتره وانفعالاته في الملعب وإحداها ضد جمهور منافسه (طالع التفاصيل).

استكمالًا لاتهامات ستيفن جيرارد .. أول تحرك رسمي من الاتفاق بعد الخسارة أمام النصر

اتخذ مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، قرارًا عاجلًا؛ بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام النصر، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

تلاعب في صورة "فار"؟ .. النصر يشعل الجدل في الشارع السعودي بسبب مباراة الاتفاق

أثار نادي النصر "الجدل"، على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نظيره الاتفاق، مساء اليوم الثلاثاء (طالع التفاصيل).

هل تحدث؟ عقبة واحدة تمنع كريستيانو رونالدو من المشاركة في Crown Jewel!

لا تقتصر حدود شهرة كريستيانو رونالدو على المستطيل الأخضر فحسب، بل إن شهرته تمتد إلى آفاق أخرى داخل عالم الرياضة وخارجه (طالع التفاصيل).

محمد صلاح يُنافس نجوم الدوري السعودي ومهاجم النصر السابق على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء عن قوائم المرشحين لجوائزه المختلفة الخاصة بعام 2023 وأبرزها أفضل لاعب في القارة (طالع التفاصيل).

صورة | "جوائز ماجد عبد الله غير معترف بها" .. الآسيوي يحرج أسطورة النصر بسبب سالم الدوسري

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن السجل الشرفي لـ"الفائزين" بجائزة أفضل لاعب في القارة، عبر التاريخ (طالع التفاصيل).

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