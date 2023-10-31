"تفرغ لمهاجمة الحكم وكاد يضيع النصر" .. كريستيانو رونالدو الحاسم يختفي أمام الاتفاق

ماذا قدم كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والاتفاق؟

شارك الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في تأهل فريقه النصر، إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

تأهل النصر؛ جاء بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بهدف مقابل لا شيء، على ملعب "الأول بارك"، في العاصمة السعودية الرياض.

الشوط الأول من المباراة، كان كارثيًا للأسطورة البرتغالية؛ حيث ظهر بـ"عصبية غريبة"، مع فشل كبير في السيطرة على الكرة أو مراوغة مدافعي الخصم.

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رونالدو تحصل على "كارت أصفر" في الدقيقة 13؛ بعد أن قام بـ"الركض" خلف حكم المباراة، الذي رفض احتساب خطأ لصالحه، على حدود منطقة جزاء الاتفاق.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.. تسبب كريستيانو، في "إلغاء" هدف لمصلحة العالمي، سجله زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا.

واعتبر حكم المباراة، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، أن رونالدو - الذي كان يتواجد في حالة تسلل -، تداخل في لعبة الهدف، على الرغم من عدم لمسه الكرة.

اختفاء تام ثم نشاط في النهاية

وواصل كريستيانو رونالدو، اختفاءه التام في الشوط الثاني؛ حيث نجحت دفاعات الاتفاق، في شل خطورته، ومنعه من التحرك بأريحية، سواء داخل منطقة الـ18 أو خارجها.

وحاول نجوم الاتفاق، استفزاز رونالدو في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني؛ من أجل أن يحصل على الكارت الأصفر الثاني و"الطرد".

وبعد هذا الاستفزاز.. نشط الأسطورة البرتغالية بشكل كبير؛ حيث كاد أن يسجل "مرتين"، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لولا الحظ وصمود دفاع الفريق المنافس.

أيضًا.. واصل رونالدو نشاطه في الأشواط الإضافية من المباراة، على الرغم من وصوله إلى سن الـ38؛ ولكنه أهدر فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 103، عندما مرت تسديدته بجوار قائم مرمى الاتفاق.

وفي المجمل.. كان أداء كريستيانو رونالدو "متوسطًا"؛ حيث مرر 31 كرة إلى زملائه، بنسبة نجاح وصلت إلى 64.5% فقط، مع 5 تسديدات منها واحدة فقط بين الثلاث خشبات.

ونجح الأسطورة البرتغالية، في 5 التحامات من أصل 11 شارك فيهم أمام لاعبي الفريق المنافس؛ لتكون مباراة الاتفاق، بمثابة التراجع النسبي لمستوى اللاعب، الذي أبدع في الفترة الأخيرة.