بعد طرده أمام الاتفاق .. كشف عقوبة إيقاف أندرسون تاليسكا "المنتظرة" مع النصر

ماذا دوّن الحكم في تقريره بعد طرد أندرسون تاليسكا؟!

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، عن العقوبة المنتظرة ضد البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ بعد طرده أمام الاتفاق.

تاليسكا حصل على كارت أحمر مباشر، في المباراة التي فاز فيها النصر على الاتفاق (1-0)، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024.

الحميدي أعلن عبر برنامجه "برا 18"، أن الحكم دوّن في تقريره بعد نهاية المباراة، أن سبب طرد النجم البرازيلي؛ هو "السلوك المشين".

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن "السلوك المشين"؛ يعني إيقاف أندرسون تاليسكا، وغيابه عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمدة مباراتين رسميتين.

جدير بالذكر أن تاليسكا البالغ من العمر 29 سنة، سجل 14 هدفًا وصنع 2 آخرين، خلال 12 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، خلال الموسم الرياضي الحالي.