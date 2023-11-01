فيديو | محلل تحكيمي: الحكم ظلم الاتفاق بـ3 قرارات أمام النصر، ورونالدو يستحق الطرد

المباراة أثارت جدلًا واسعًا

أثارت مباراة النصر مع الاتفاق مساء أمس ضمن دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين جدلًا واسعًا فيما يتعلق بقرارات الحكم، خاصة بعد الاتهامات الواضحة التي وجهها ستيفن جيرارد المدير الفني للنواخذة بأن الحكم هو السبب المباشر في خسارتهم للقاء.

الحكم كان قد اتخذ عدة قرارات جدلية أبرزها طرد أندرسون تاليسكا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وبعد دقائق من إلغاء هدفه، وكذلك إشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتفاق علي هزازي قبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق.

المحلل التحكيمي سمير عثمان أكد ضمنيًا صحة اتهامات المدرب الإنجليزي للحكم، حيث أشار خلال تحليله لأدائه عبر برنامج "أكشن مع وليد" مساء أمس إلى أنه ظلم الاتفاق في 3 قرارات واضحة.

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الحكم المصري السابق أوضح أن الحكم حرم الاتفاق من ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول، كما أكد صحة إلغاء هدف تاليسكا وطرده، وعن طرد هزازي قال "الطرد غير مستحق تمامًا، اللاعب لم يرتكب أي مخالفة تجعله يستحق البطاقة الحمراء، أقصى قرار قد يتخذه الحكم هو منحه البطاقة الصفراء.

وأخيرًا أكد عثمان أن كريستيانو رونالدو كان يستحق الطرد عند الدقيقة الـ84 بالبطاقة الصفراء الثانية لدخوله في احتكاك قوي مع أحد لاعبي الاتفاق، حيث قال "رونالدو كان مستفزًا ومنفعلًا جدًا خلال اللقاء، في تلك اللقطة يستحق هو ولاعب الاتفاق بطاقة صفراء لكل منهما، مما يعني أن البرتغالي يستحق الطرد".