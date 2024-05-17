نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق الـ17 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الـ17 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد غياب ماكسيمين حتى نهاية الموسم.. الكشف عن بديل نجم الأهلي أمام أبها

استقر الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، على بديل الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، الذي تأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم للإصابة.

وأفادت صحيفة "الرياضية" بأن يايسله اختار سميحان النابت لتعويض غياب ماكسيمين في التشكيل الأساسي بمباراة أبها في دوري روشن السعودي، والمقررة مساء الغد، في الجولة 32.

وكشف الأهلي عن التقرير الطبي للفرنسي سانت ماكسيمين، الذي أثبتت الفحوصات الطبية، إصابته في العضلة الخلفية بالفخذ، أثناء مشاركته في مباراة الشباب، ليخضع لبرنامج تأهيلي لعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

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