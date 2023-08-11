جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

تعرف على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024.

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بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية.

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وقد فاز الاتحاد بلقب الدوري في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الهلال والنصر.

ونجح اللاعب عبد الرزاق حمد الله في الفوز بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي، وذلك بعد أن سجل 21 هدفًا، مع الاتحاد، بينما جاء في المركز الثاني كل من أندرسون تاليسكا برصيد 20 هدفًا وأوديون إيجالو في المركز الثالث برصيد 19 هدفًا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024.

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ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024: فيرمينو يتألق مبكرًا

دخل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو أجواء الدوري السعودي مبكرًا بهاتريك في الجولة الافتتاحية أمام الحزم..

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 روبرتو فيرمينو 3 2 فينيسيوس 1

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