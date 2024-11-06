أخبار الأهلي اليوم | مدرب الرائد يتوعد الراقي .. ومطالبة بخماسية جديدة أمام العين!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

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مدرب الرائد يتوعد الأهلي لتعويض هزيمة فريقه

أكد أودير هيلمان المدير الفني لفريق الرائد، على أنه سيدخل مباراة الأهلي، من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق الأسبوع الماضي على يد الخليج بدوري روشن السعودي.

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وقال هيلمان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مواجهة الأهلي مهمة جدًا للعديد من الأسباب، أبرزها تعويض خسارتنا القاسية الأسبوع الماضي، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق صعب مثل الأهلي".

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