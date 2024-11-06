"جيوكيريس ونجم مصري على رأسهم" .. السعودية تخطط للتعاقد مع مطلب جماهير النصر و6 أسماء مفاجئة!

طفرة رياضية كبيرة تعيشها السعودية..

رصدت المملكة العربية السعودية، 7 أسماء عالمية مفاجئة؛ لـ"ضمها" إلى كتيبة النجوم في دوري روشن للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في يناير من عام 2023.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي نواف العقيل، يأتي النجم السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، والهدف الأكبر للعملاق الإسباني برشلونة؛ على رأس الأسماء العالمية التي تعمل السعودية على التوقيع معها.

جيوكيريس البالغ من العمر 26 سنة، يقدّم موسمًا مبهرًا مع سبورتنج لشبونة؛ حيث سجل 23 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 17 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ وهو ما دفع جماهير النصر، للمطالبة بالتعاقد معه.

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وإلى جانب جيوكيريس.. كشف العقيل عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن أن النجم المصري عمر مرموش، مهاجم وجناح آينتراخت فرانكفورت الألماني؛ أحد الأسماء المستهدفة من السعودية أيضًا.

ومثل المهاجم السويدي.. يقدّم مرموش أداءً مبهرًا مع فرانكفورت، في الموسم الرياضي الحالي؛ بتسجيله 12 هدفًا وصناعته لـ9 آخرين، خلال 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وأشار الإعلامي الرياضي إلى أن الغاني محمد قدوس، جناح وصانع ألعاب وست هام يونايتد الإنجليزي، لا يزال على قائمة المسؤولين السعوديين؛ بعد أن كان هدفًا كبيرًا للهلال والنصر والاتحاد، في وقتٍ سابق.

وأوضح نواف العقيل أن قائمة الأسماء المستهدفة من السعودية؛ تضم أيضًا كل من الإسبانيين أليكس باينا "فياريال" وسيرجيو جوميز "ريال سوسييداد"، بالإضافة إلى الكونجولي يوان ويسا والكاميروني بريان مبويمو، ثنائي واتفورد الإنجليزي.

وشدد العقيل على صعوبة التعاقد مع هذه الأسماء، في الميركاتو الشتوي القادم؛ إلا أنه من المؤكد بأن المملكة العربية السعودية ستتحرك لإقناعهم بالانضمام إلى دوري روشن للمحترفين، خلال صيف عام 2025.

جدير بالذكر أن هذه الأسماء قد تكون مفاجئة للبعض؛ خاصة أنها تختلف عن تلك التي تم تداولها بكثرة في أوقاتٍ سابقة؛ مثل الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، المصري محمد صلاح، البلجيكي كيفين دي بروينه، الهولندي فيرجيل فان دايك وغيرهم.