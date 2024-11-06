"لن أكشف عن شيء" .. رد مفاجئ من ماتياس يايسله بشأن المصابين قبل لقاء الرائد!

مدرب الأهلي يؤكد على صعوبة مواجهة الرائد

رفض المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي، الكشف عن آخر تطورات إصابات لاعبيه، وموقفهم من المشاركة في مباراة الرائد المقبلة.

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ويستعد الأهلي لمواجهة الرائد مساء الجمعة المقبل، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال يايسله خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "أعرف الجوانب البدنية للاعبين بشكل جيد، ونحاول التطور ونتواصل مع المختصين ولدينا الأرقام، ونحن في الطريق الصحيح للتطور".

وأضاف: "نركز دائمًا على أداءنا، ولا نستطيع التأثير على أداء الفرق الأخرى، وفي البطولة ننتصر دائمًا وهو ما يجعلنا متحفزين لتقليص الفوارق مع الفرق الأخرى".

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وكشف الألماني عن رأيه في انضمام حارس فريقه عبد الرحمن الصانبي للمنتخب السعودي، حيث قال: "أشعر بالفخر باستدعاء الصانبي للمنتخب، وهنأته بهذا الأمر وهو خبر رائع للاعب والفريق، فهو تطور للانضمام للمنتخب وقبل التوقف الأخير مازحته وقلت له بأننا سنشاهدك مع المنتخب قريبًا وهذا الانضمام فخر كبير، ونجاح للاعب ولمدرب الحراس وللجميع".

وواصل: "الرائد تسبب لنا في مصاعب الموسم الماضي، وهو فريق شرس وصعب على المنافسين، وتحدثنا عن بعض الأمور التكتيكية الفترة الماضية، لكي نجد الحلول ونحقق الانتصار".

واختتم مدرب الأهلي تصريحاته قائلًا: "لن أكشف عن جاهزية المصابين، ولكن هناك شعور رائع للاعبين للمشاركة في المباراة، وننتظر حتى نتخذ القرار، وعلينا الإشادة بالبدلاء الذين شاركوا وأبلوا بلاءً حسنًا".