أخبار الأهلي اليوم | بشرى بشأن إيفان توني، وبداية ماكسيمين "الأهلاوية" تظهر في تركيا

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 أغسطس 2024.

آلان سان ماكسيمين يُكرر بدايته "الأهلاوية" مع فنربخشه

كرر الجناح الفرنسي، آلان سان ماكسيمين، بدايته مع النادي الأهلي خلال تجربته الجديدة مع فنربخشه التركي، والذي يلعب له معارًا هذا الموسم.

اللاعب لم يستطع زيارة مرمى الخصوم خلال المباريات الأربعة الأولى له مع ناديه التركي، وقد اكتفى بتمريرة حاسمة واحدة، وهو نفس ما حدث مع الأهلي لكن الفارق أنه كان قد صنع هدفين.

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واستطاع ماكسيمين افتتاح أهدافه مع الأهلي في المباراة السادسة أمام التعاون.

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