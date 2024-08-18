رسالة غير متوقعة .. أسطورة برشلونة يوجه نصيحة إلى فينيسيوس بشأن العرض السعودي!

رسالة لم يتوقعها جمهور برشلونة..

تلقى البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق الكرة بنادي ريال مدريد الإسباني، نصيحة من قِبل أحد أساطير نادي برشلونة، تتعلق بالعرض السعودي المُقدم إليه لخوض فكرة الاحتراف في دوري روشن بعرض تاريخي.

وذكرت الصحفي ماريو كورتيجانا، أن فينيسيوس تلقى عرضًا من صندوق الاستثمارات السعودي، يطمح لجعله سفيرًا للمملكة قبل كأس العالم 2034، إلا أنه اللاعب رفض العرض من أجل تحقيق حلمه بالتتويج بالمزيد من الألقاب مع ريال مدريد، والفوز بالكرة الذهبية، فيما تم الكشف عن هوية النادي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، وهو الأهلي.

ووفق موقع Real Madrid Curiosidades، فإن ريفالدو، نجم برشلونة السابق، وجه طلبًا غير متوقع إلى مواطنه فينيسيوس، قائلًا "الآن ليس الوقت المناسب للذهاب إلى السعودية".

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وجاءت رسالة ريفالدو بمثابة المفاجأة لجماهير برشلونة، في ظل المنافسة التاريخية مع غريمه ريال مدريد، إلا أن بطل كأس العالم 2002 يرى أن رحيل فينيسيوس في ذلك التوقيت، وذهابه إلى دوري روشن، سيؤثر سلبًا على التقدم المهم الذي حققه النجم البرازيلي، والذي بات أحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

ورغم رفض فينيسيوس عرضًا يقدر بمبلغ مليون يورو، إلا أن الاهتمام السعودي لا يزال قائمًا، وسط تقارير تفيد بتجدد المفاوضات مع نجم ريال مدريد، والذي لعب دورًا بارزًا في قيادة الملكي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة 15 في تاريخه، حيث تمكن من تسجيل هدف في المباراة النهائية أمام بوروسيا دورتموند الألماني، كما تمكن من هز شباك بايرن ميونيخ في نصف النهائي.