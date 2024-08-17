بقيادة يايسله ومحرز وكيسييه .. انقلاب داخل الأهلي بسبب الصفقات الجديدة!

هل تتحرك إدارة الأهل وتُلبي طلبات نجوم الفريق؟

تُسيطر حالة من الغضب على عدد من لاعبي النادي الأهلي، والمدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق خلال الوقت الحالي، بسبب وضعية النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الإعلامي عبد الله أحمد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن هناك عدد كبير من أبرز النجوم الأجانب داخل الأهلي، غاضبون بسبب عدم وجود أي تعاقدات حتى الآن.

ورد عليه سامي القاضي المقرب من البيت الأهلاوي قائلًا: "رياض محرز زعل وتواصل خارج النادي، وأبدى غضبه من الوضع، مقتنع موسم مختلف لفخر العرب محرز".

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ليؤكد على كلامه عبد الله الأحمد قائلًا: "تجيب العلم، محرز وكيسييه وأكثر من لاعب ومعهم ماتياس يايسله مدرب الفريق، هم اللي يحاولون في تعديل وضعية الفريق، الله يوفقهم".

وكان يايسله قد ألمح من قبل إلى أن الأهلي يحتاج إلى تدعيمات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأنه ينتظر تحرك الإدارة في هذا الملف.