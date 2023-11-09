أخبار الأهلي اليوم | محاولة خطف مودريتش .. ويايسله يطلب صفقتين

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

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مفاجأة | السعودية تطارد 3 أسماء كبيرة في مانشستر يونايتد

في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات 3 نجوم كبار في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

"الأهلي سيعود للمنافسة بقوة" .. ماتياس يايسله يطلب هاتين الصفقتين في الشتوية!

منذ العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يُعاني من تذبذب في النتائج. "اقرأ التفاصيل"

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الانتقال إلى الأهلي؟ .. السعودية تنافس مانشستر يونايتد على "هداف فلامنجو"

يغري دوري روشن السعودي للمحترفين، أحد النجوم البرازيليين، كـ"وجهة محتملة" في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". "اقرأ التفاصيل"

ينتظرون موافقة ريال مدريد .. محاولة سعودية جديدة لخطف مودريتش

تجددت محاولات السعودية خلال الوقت الحالي، من أجل التعاقد مع النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

"فرصة أخيرة وإلا التصعيد" .. الفتح يهدد الأهلي بسبب البريكان

وجه نادي الفتح تهديدًا إلى الأهلي بسبب طريقة انتقال فراس البريكان إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"وسيلة رونالدو لتبرئة نفسه" .. مدرب الأهلي السابق يتوقع مصير الصين بالسعودية

شهد دوري روشن السعودي طفرة كبيرة خلال الموسم الحالي، بعد سلسلة التعاقدات الضخمة التي أجرتها الأندية السعودية، ولكن لأحد المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي من قبل وجهة نظر أخرى! "اقرأ التفاصيل"

"القشة التي قصمت ظهر البعير" .. فيرمينو يكشف عن اللحظات "المؤثرة" الأخيرة له في ليفربول

كشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم النادي الأهلي الحالي، عن اللحظات الأخيرة له في نادي ليفربول، وذلك خلال مذكراته الجديدة التي حملت اسم "سي سينور: سنواتي في ليفربول". "اقرأ التفاصيل"

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