"القشة التي قصمت ظهر البعير" .. فيرمينو يكشف عن اللحظات "المؤثرة" الأخيرة له في ليفربول

فيرمينو يكشف كواليس ما دار بينه وبين كلوب في اللحظات الأخيرة داخل ليفربول

SHAHID

كشف النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم النادي الأهلي الحالي، عن اللحظات الأخيرة له في نادي ليفربول، وذلك خلال مذكراته الجديدة التي حملت اسم "سي سينور: سنواتي في ليفربول".

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال فيرمينو في مقتطفات من مذكراته التي نشر منها موقع "this is anfield" مقتطفات: "القشة التي قصمت البعير كانت مباراة ضد ولفرهامبتون، والتي شاركت فيها كبديل في الدقيقة الأخيرة، وقتها أدركت كما نقول في البرازيل (انخفض سعر العملة)".

وأضاف: "قمت بالاتصال بوكلائي روجر ويتمان وكريستيان راب، وكان الثنائي شفافين تمامًا بشأن ما كان يحدث ورؤية مستقبلي، ووقتها فكرت كثيرًا وأدركت أن خطة الله أن يأخذني إلى مكان آخر، لأن العلامات كلها موجودة، منذ حديثي مع القص دانيال في ماسيو بالبرازيل".

نجم الأهلي واصل: "الله لم يكن يُريدني أن استمر في ليفربول ولكنني كنت أصر على ذلك ولم أستمع، ولكنني لم أستطع تجنب هذا الأمر أكثر من مرة، لقد حان الوقت للقبول والرحيل، والبحث عن تحدٍ جديد لنفسي وهدف آخر، لقد انتهى وقتي هنا".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

واستطرد قائلًا: "إذا كان من الصعب أن يقول مسؤولي ليفربول أنهم لا يُريدوني، سأذهب وأخبرهم بنفسي، ووصلنا إلى 3 مارس 2023، وكتبت رسالة إلى يورجن كلوب بنفسي، ثم ذهبت إلى التدريب".

روبرتو تابع: "ذهبت إلى مكتب المدرب، وعندما دخلت الغرفة وجدت كلوب يجلس خلف مكتبه يشرب فنجانًا من القهوة، ثم نظر لي وقال أعتقد أنني أعرف ما الذي تُريد التحدث عنه، وقتها لست متأكدًا من أنه يعرف ماذا أريد، ربما يعتقد أنني سأشتكي بسبب عدم حصولي على كثير من الدقائق".

وأردف: "فتحت هاتفي الذي يتواجد به مذكرة بها كل شيء، ولكنني لم أحتاجها لأنني تدربت جيدًا على إلقاء خطابي، وتحدثنا لمدة 5 دقائق فقط، وكانت مخاوفي أنه يصر على بقائي ولكنه قبل القرار بسرعة كبيرة، ولم يتمسك بي مثلما فعل مع صديقي فيليب كوتينيو، حيث تصالح كلوب مع فكرة رحيلي وقبل رغبتي بعدم تمديد عقدي والرحيل".

واختتم فيرمينو حديثه قائلًا: "أثنيت كثيرًا على يورجن كلوب، وقلت له أنه أفضل مدرب عملت معه على الإطلاق، ووجهت له الشكر على الفرصة التي أتاحها لي في ليفربول، وأعتقد أنه شعر بالحرج، ولكن كانت تلك اللحظة الأكثر عاطفية في حديثنا".

SHAHID