مفاجأة | السعودية تطارد 3 أسماء كبيرة في مانشستر يونايتد

السعودية توجه أنظارها إلى العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. بات 3 نجوم كبار في صفوف العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد، مرشحين للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، منذ بداية عام 2023، والذي شهد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ووفقًا لشبكة "90min"، يحاول صندوق الاستثمارات السعودي، التوقيع مع البرازيلي كاسيميرو والبرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي أنتوني مارسيال، ثلاثي مانشستر يونايتد.

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وكشفت الشبكة العالمية، عن رفض العملاق الإنجليزي، فكرة التخلي عن فيرنانديز، في الفترة الحالية، مع انفتاح كبير بشأن بيع عقدي كاسيميرو ومارسيال، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأوضحت أن مانشستر يونايتد، سيبيع عقد النجم البرازيلي، إذا حصل على مبلغ مالي جيد، يعوض الـ60 مليون يورو، الذي دفعها إلى ريال مدريد الإسباني، عند شراء اللاعب في صيف 2022.

أما بالنسبة للمهاجم الفرنسي.. رحب مانشستر يونايتد، بالاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي؛ للاستفادة منه ماليًا، بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف القادم، عندما ينتهي عقده.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد، يعاني بشدة في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مرور 11 جولة.

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