"وسيلة رونالدو لتبرئة نفسه" .. مدرب الأهلي السابق يتوقع مصير الصين بالسعودية

شرط واحد حتى يستمر دوري روشن السعودي في التطور يكشف عنه مدرب الأهلي

SHAHID

شهد دوري روشن السعودي طفرة كبيرة خلال الموسم الحالي، بعد سلسلة التعاقدات الضخمة التي أجرتها الأندية السعودية، ولكن لأحد المدربين الذين تولوا تدريب الأهلي من قبل وجهة نظر أخرى!

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وقال فيتور بيريرا مدرب الأهلي السابق خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "إذا كنت تعتقد أن التعاقد مع لاعبين ومدربين ذوي كفاءة عالية، سيجعلك تحصل على دوري قوي على المدى الطويل، فأنت مخطئ".

وأضاف المدرب: "هذا ما حدث بالصين، والهدف كان المنتخب الصيني وكان يعتقدون أنهم سيشكلون فريقًا قويًا بالحصول على اللاعبين الأجانب المخضرمين، ولكن بعد عدم ظهور نتائج تم التوقف عن الاستثمار".

بيريرا تابع: "حتى ينجح الأمر ويكون له مستقبل جيد، يجب على السعودية القيام باستثمار قوي في مراكز التدريب والأكاديميات وتدريب المدربين المحليين، إنها الطريقة الوحيدة لبناء شيء قوي ودائم مع مرور الوقت".

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وتحول مدرب الأهلي السابق للحديث عن كريستيانو رونالدو نجم النصر، حيث قال: "السعودية بالنسبة لكريستيانو وسيلة لتبرئة نفسه، والاستمرار في الشعور بالأهمية، ويحتاج اللاعبون الذين حققوا أعلى مستويات الاحتراف إلى الاستمرار في تلقي الاهتمام دون النظر لأعمارهم".

واختتم فيتور تصريحاته قائلًا: "رونالدو ذكي جدًا وتوقع المستقبل، وأدرك أنه سيظل في السعودية مُهمًا جدًا، واستعاد سعادته باللعب بصفة أساسية، وأيضًا مع المنتخب الوطني، لقد مر وقت طويل منذ أن رأيت رونالدو سعيدًا جدًا، وفي بعض الأحيان تحتاج لمساحة لتشعر فيها بالأهمية والحب، وهذا ما حصل عليه في السعودية بجانب المال بالطبع".

SHAHID