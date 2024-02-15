أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يبحث عن بديل كيسييه .. وتطور جديد بشأن ديميرال

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 15 فبراير 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

كيسييه كتب التاريخ .. الكشف عن "الهدايا الرئاسية" لنجم الأهلي بعد التتويج بكأس إفريقيا

تلقى النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "هدايا ضخمة" بعد تتويجه مع منتخب بلاده، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023. "اقرأ التفاصيل"

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

اكتساح الهلال والنجاح مع الأهلي الدليل .. بيتسو موسيماني: "أنا مدرب كبير رغم جنسيتي"

أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لنادي أبها السعودي، عن استعداده الكامل لخوض "التجربة الثالثة" الشخصية، في المملكة. "اقرأ التفاصيل"

بؤس ساديو ماني وكريم بنزيما في مواجهة علاقة رونالدو وجورجينا .. "عيد الحب" بين تجديد الطاقات وتقليب المواجع

في 14 فبراير من كل عام.. يكتسي العالم باللون الأحمر؛ احتفالًا بـ"عيد الحب"، أو ما يُعرف عند الغرب باسم يوم القديس فالنتين. "اقرأ التفاصيل"

يايسله يفاضل بين ثنائي الأهلي لتعويض كيسييه

أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن المدرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي، يقوم بالمفاضلة بين الثنائي علي الأسمري وزياد الجهني، من أجل الزج بأحدهما في تشكيل الفريق الأساسي أمام الأخدود، لتعويض الإيفواري فرانك كيسييه.

وأضافت الصحيفة أن كيسييه حصل على إجازة خاصة، بعد التتويج رفقة منتخب كوت ديفوار ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وركز يايسله خلال تدريبات الأهلي على الثنائي الأسمري والجهني، من أجل الاعتماد على أحدهما للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام الأخدود، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ديميرال ينتظر إشارة من يايسله

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن المدافع التركي ميريح ديميرال أصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات، وينتظر فقط إشارة من مدربه ماتياس يايسله، من أجل الظهور في مباراة فريقه أمام الأخدود.

وأضافت الصحيفة أن ديميرال شارك في جزء كبير من التدريبات الجماعية مساء الأربعاء الماضي، استعدادًا لمواجهة الأخدود، بعدما خضع إلى جلسات في عيادة النادي رفقة الجهاز الطبي.

وكان المدافع التركي يُعاني من رشح وانتفاخ بسيط في الركبة، أبعده عن التدريبات خلال الفترة الماضية.