بؤس ساديو ماني وكريم بنزيما في مواجهة علاقة رونالدو وجورجينا .. "عيد الحب" بين تجديد الطاقات وتقليب المواجع

نجوم الدوري السعودي و"عيد الحب"..

SHAHID

في 14 فبراير من كل عام.. يكتسي العالم باللون الأحمر؛ احتفالًا بـ"عيد الحب"، أو ما يُعرف عند الغرب باسم يوم القديس فالنتين.

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ويعتبر نجوم الساحرة المستديرة حول العالم، الأكثر حرصًا على الاحتفال بهذا اليوم المميز؛ حيث ينشرون عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الصور مع العائلة والزوجات والصديقات.

لكن.. "عيد الحب" في العام الحالي 2024؛ جاء هادئًا نوعًا ما بالنسبة للنجوم العالميين المحترفين في دوري روشن السعودي للمحترفين؛ خاصة مع اشتداد المنافسة في البطولات المحلية والقارية.

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بعض هؤلاء النجوم المحترفين في السعودية، يدخولون "الفالنتين" في العام الحالي؛ وهم يعيشون في استقرار وسعادة عائلية، والبعض الآخر يُعاني من أزمات كبيرة، أثرت على حياتهم سواء الشخصية أو الرياضية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، حالة أبرز النجوم العالميين المحترفين في الملاعب السعودية، بالتزامن مع الاحتفالات بـ"عيد الحب"..