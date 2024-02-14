كيسييه كتب التاريخ .. الكشف عن "الهدايا الرئاسية" لنجم الأهلي بعد التتويج بكأس إفريقيا

رئيس كوتِ ديفوار يكرم نجوم المنتخب الوطني بعد اإنجاز الإفريقي..

تلقى النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، "هدايا ضخمة" بعد تتويجه مع منتخب بلاده، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

منتخب كوتِ ديفوار توّج بلقب كأس أمم إفريقيا، التي استضافتها البلاد في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024؛ بعد الفوز على نيجيريا، في المباراة النهائية.

وبمناسبة هذا الإنجاز الكبير.. منح رئيس كوتِ ديفوار الحسن واتارا، كيسييه وكل لاعب في المنتخب الوطني، مبلغ 50 مليون فرنك إفريقي، أي ما يُعادل 76 ألفًا و224 يورو؛ وفقًا لما نقلته شبكة قنوات "بي إن سبورت".

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واتارا منح اللاعبين أيضًا، منزلًا فخمًا بنفس القيمة المالية "50 مليون فرنك"، مع التعهد بتقديم 300 مليون إلى الاتحاد المحلي لكرة القدم؛ من أجل تطوير اللعبة الأكثر شعبية.

وكان سيكو فوفانا، متوسط ميدان عملاق الرياض النصر المعار إلى الاتفاق السعودي، ضمن كتيبة منتخب كوتِ ديفوار الأول لكرة القدم، التي توّجت باللقب الإفريقي الغالي.

جدير بالذكر أن هذا اللقب؛ هو الثالث في تاريخ منتخب كوتِ ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا، بعد نسختي 1992 و2015.