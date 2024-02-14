اكتساح الهلال والنجاح مع الأهلي الدليل .. بيتسو موسيماني: "أنا مدرب كبير رغم جنسيتي"

موسيماني يتحدث عن مهمته الجديدة في الملاعب السعودية..

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أعرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد لنادي أبها السعودي، عن استعداده الكامل لخوض "التجربة الثالثة" الشخصية، في المملكة.

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موسيماني عمل مع النادي الأهلي السعودي، في الموسم الرياضي الماضي، عندما كان الفريق يتواجد في دوري يلو للدرجة الأولى، قبل أن يتولى الإدارة الفنية للفريق المكي الوحدة، في الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2023.

وأكد موسيماني في تصريحات مع برنامج "إنسايد سبورت"، على أن هدفه الأول مع أبها؛ هو البقاء في دوري روشن السعودي للمحترفين، على الرغم من صعوبة المهمة، حيث يتواجد الفريق في المركز السابع عشر "قبل الأخير".

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وعلى الرغم من صعوبة المهمة؛ إلا أن المدير الفني الجنوب إفريقي شدد على أنه يثق في إمكانياته التدريبية، وقدرته على تغيير وضع الفريق، مطالبًا من اللاعبين أن يؤمنوا بإمكانية النجاة من الهبوط.

وأضاف: "أعرف إمكانياتي جيدًا كـ(مدرب كبير).. نجحت مع الأهلي السعودي، وحققت الانتصار على الهلال بـ(أربعة أهداف) عندما كنت مدربًا للنادي الأهلي المصري؛ لذلك لا أخشى من هذه التجربة الجديدة".

وشكر بيتسو موسيماني، إداراتي الأهلي المصري والأهلي السعودي، على ثقتيهما في المدرب الإفريقي؛ قائلًا: "يجب الحكم على المديرين الفنيين، بناءً على قدرتهم وإمكانياتهم، وليس جنسياتهم".

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