أخبار الأهلي اليوم | كابوس جزائري يطارد محرز وغياب فيجا يُقلق قبل كلاسيكو الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 2 مايو 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 2 مايو 2024..

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"كلام خطير!".. تتويج الهلال في الجوهرة يورط الشنيف وغضب جماهير الأهلي

أثار الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، حالة من الجدل بعد الكشف عن نقل "محتمل" لمباراة الوحدة والهلال، المقررة في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

بعد تلميحه الأخير .. دوري روشن السعودي يستعد لضم نجم مانشستر يونايتد

أصبحنا على بُعد أقل من شهرين من فتح باب سوق الانتقالات الصيفية، الأمر الذي ينتظره كل متابعي دوري روشن السعودي، مع تأكيدات بأنه سيكون أكثر قوة من الماضي، حيث يعد أحد نجوم مانشستر يونايتد من أهم أهداف أندية الدوري. (طالع التفاصيل)

"كأن مصائب الأهلي لا تكفي" .. صدمة جديدة تنتظر رياض محرز

يعيش الساحر الجزائري رياض محرز، موسمًا غير جيد، مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"عروض سعودية زائفة" .. الكشف عن رد ابن سيميوني وقائد روما على الانتقال إلى دوري روشن

"المال هو أنسب وسيلة لاختبار الإرادة!".. هكذا جاءت رغبة إيطاليا، للتعرف بشكل سري، على طريقة تفكير اللاعبين الناشطين في مسابقة الدوري المحلي؛ خاصة بعد المبالغ الضخمة التي تعرضها السعودية، في سوق الانتقالات. (طالع التفاصيل)

نجوم الأهلي يستنجدون بالجماهير قبل مواجهة ضمك

وجه عدد من نجوم الأهلي، على رأسهم فرانك كيسيه وميريح ديميرال، رسائل إلى جماهير الراقي، بالتواجد في مدرجات ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، لدعم الفريق في مباراة ضمك.

ويلتقي الأهلي بنظيره ضمك، في التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة دوري روشن السعودي، حيث يطمح الراقي لحصد النقاط الثلاث، قبل القمة المرتقبة أمام الهلال، يوم الإثنين المقبل، المؤجلة من الجولة 28.

"جماهير الأهلي، نحن بحاجة لدعمكم"، هكذا وجه نجوم الفريق رسائل إلى الجماهير، في ظل المواجهات الحاسمة التي يخوضها الراقي، من أجل حسم مقعد المركز الثالث، المؤهل إلى بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم المقبل.

جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى. (طالع التفاصيل)

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ثنائي الأهلي يغيب عن مباراة ضمك بشكل نهائي

تأكد غياب ثنائي الأهلي، جابري فيجا وهيثم عسيري، عن المشاركة في مباراة ضمك بدوري روشن السعودي، لعدم تعافي الثنائي من الإصابة.

وذكرت صحيفة "الرياضية" أن المدير الفني للأهلي، ماتياس يايسله، عقد اجتماعًا مع اللاعبين، وطالبهم بإظهار شخصية الفريق في مواجهة ضمك، كما شرح تكتيك المباراة، وفرض مناورة على كامل مساحة الملعب.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 52 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، ليبتعد بفارق نقطة عن التعاون (الرابع)، ونقطتين عن الاتحاد (الخامس).

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