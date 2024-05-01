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مباريات اليوم على
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةالأهلي v Damac FCالأهليDamac FCالحزم v الأخدودالحزمالأخدودالفتح v الرياضالفتحالرياضتشلسي v توتنهامتشلسيتوتنهامأستون فيلا v أولمبياكوسأستون فيلاأولمبياكوسEuropa Conference Leagueروما v باير ليفركوزنروماباير ليفركوزنكأس الاتحاد الأوروبي 1مرسيليا v أتالانتامرسيلياأتالانتافيورنتينا v كلوب بروجفيورنتيناكلوب بروجالزمالك v National BankالزمالكNational Bankالدوري المصري الممتازFuture FC v الجيشFuture FCالجيش

تعرف على جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات..

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 حيث نتابع لقاء تشيلسي وتوتنهام في الجولة 26 المؤجلة من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى عودة مباريات دوري روشن السعودي، حيث نتابع مباراة هامة بين الأهلي وضمك في الأسبوع 30.

كما نتابع مباريات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكذلك الدوري المصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الخميس 25 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

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وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الخميس 2 مايو 2024 "02-05-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 30

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الحزم - الأخدود18:00 السعودية، 19:00 الإماراتSSC SPORT 1 HDخالد المديفر
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SSC SPORT 1 SDعيسى الزدجالي
الأهلي - ضمك21:00 السعودية، 22:00 الإماراتSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
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SSC SPORT 5 HDرؤوف خليف
SSC SPORT 1 SDفهد العنزي
الفتح - الرياض21:00 السعودية، 22:00 الإماراتSSC Extra 1 HDجعفر الصليح
شاهد
SSC Extra 1 SDعلي الربيع

الدوري الأوروبي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
روما - باير ليفركوزن22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 1 خالد الحدي
مارسيليا - أتالانتا22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 3محمد بركات

دوري المؤتمر الأوروبي - نصف النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أستون فيلا - أولمبياكوس 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 4محمد المبروكي
فيورنتينا - كلوب بروج22:00 السعودية، 23:00 الإماراتbeIN Sports HD 5جواد بدة

الدوري الإنجليزي - الجولة 26

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
تشيلسي - توتنهام 22:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN Sports HD 2علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الزمالك - البنك الأهلي19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمد سيد عفيفي
فيوتشر - طلائع الجيش19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2محمد محمود عفيفي

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طالع الجدول بالكامل من هنا

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