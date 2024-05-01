"عروض سعودية زائفة" .. الكشف عن رد ابن سيميوني وقائد روما على الانتقال إلى دوري روشن

خدعة إيطالية غريبة..

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"المال هو أنسب وسيلة لاختبار الإرادة!".. هكذا جاءت رغبة إيطاليا، للتعرف بشكل سري، على طريقة تفكير اللاعبين الناشطين في مسابقة الدوري المحلي؛ خاصة بعد المبالغ الضخمة التي تعرضها السعودية، في سوق الانتقالات.

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دوري روشن السعودي للمحترفين شهد طفرة هائلة، منذ العام الماضي؛ وذلك بعد التعاقد مع أبرز نجوم العالم، وعلى رأسهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر في يناير 2023.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديلو سبورت"، قامت إيطاليا عن طريق وسيط وهمي، بالاتصال بـ50 لاعبًا مختلفًا، ينشطون في الدوري المحلي؛ لعرض عليهم فكرة الانتقال إلى السعودية، مقابل راتب سنوي يفوق الـ30 مليون يورو.

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الصحيفة الإيطالية الشهيرة كشف مساء اليوم الأربعاء، عن أن الكثير من هؤلاء اللاعبين، وافقوا على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، في الوقت الذي رفض فيه البعض الآخر.

وأشارت إلى أن قائد روما لورينزو بيليجريني، ومهاجم لاتسيو ماتيا زاكايني، وحارس يوفنتوس ماتيا بيرين، بالإضافة إلى الأرجنتيني جيوفاني نجل المدير الفني الشهير دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، رفضوا العروض السعودية، دون أن يعرفوا أنها زائفة من الأساس.

بيليجريني قال في مكالمة مع الوسيط الوهمي: "30 مليونًا في السنة؟.. هذا الجانب لا يهمني أبدًا، أنا سعيد في روما، وأرغب في الاستمرار مع الفريق"، وهو نفس الأمر الذي شدد عليه كل من زاكايني وبيرين.

أما جيوفاني سيميوني فأكد على أنه لا يفكر في المال حاليًا؛ حيث أن رغبته الأولى، هي مواصلة مسيرته الاحترافية، في الملاعب الأوروبية.

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