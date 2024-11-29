أخبار الأهلي اليوم | فيرمينو يتسبب في صدمة .. وموقف ديميرال من الرحيل

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024.

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طاقم تحكيم من أوروجواي يقود لقاء الأهلي والوحدة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي، عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة الأهلي ضد الوحدة، ببطولة دوري روشن السعودي.

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وتم اختيار طاقم تحكيم أوروجوياني، بقيادة إستبيان أوستوجيتش، ويساعده أوجستين بيريسو وهيكتور بيرجالو، وحكم الفيديو أندريس كونها، بينما الحكم الرابع هو سلطان الحربي، وحكم الفيديو المساعد سعد السبيعي.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستقبل الأهلي نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل. "اقرأ التفاصيل"

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"النادي ليس صاحب القرار!" .. وفد تركي إلى السعودية للتعاقد مع نجم الأهلي

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بسبب روبرتو فيرمينو .. صدمة في الأهلي قبل مواجهة الوحدة بدوري روشن

تسبب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صدمة داخل الأهلي، قبل مواجهة الوحدة المقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"