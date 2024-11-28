ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟...

يستقبل الأهلي نظيره الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

بالتأكيد يرغب أنصار الفريقين وعلى رأسهم الأهلاوية في مشاهدة المباراة، وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025، القنوات الناقلة والترتيب

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ما موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025 هو الجمعة 29 نوفمبر 2024 على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات SSC السعودية، ستجد مباراة الأهلي والوحدة على شاشتها.

كيف تشاهد مباراة الأهلي والوحدة في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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