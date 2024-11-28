"النادي ليس صاحب القرار!" .. وفد تركي إلى السعودية للتعاقد مع نجم الأهلي

هل تتم الصفقة في النهاية؟!..

اتخذ العملاق التركي فنربخشه، خطوة جديدة؛ من أجل التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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فنربخشه استعار الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين من الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، ولمدة موسم رياضي واحد فقط؛ قبل أن يرتبط اسمه بأكثر من لاعب محترف في الدوري السعودي؛ على رأسهم الصربي أليكساندر ميتروفيتش "الهلال"، والسنغالي ساديو ماني "النصر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخلاف ميتروفيتش وماني.. أعلنت صحيفة "الرياضية" اليوم الجمعة، وصول وفد من فنربخشه إلى السعودية، خلال الساعات القادمة، لمفاوضة مسؤولي النادي الأهلي؛ من أجل كسب خدمات المدافع الدولي التركي ميريح ديميرال.

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وكشفت الصحيفة عن أن النادي التركي، يرغب في "استعارة" ديميرال أو "شراء" عقده بشك نهائي، خلال الميركاتو الشتوي القادم؛ لكن.. الأمر يتوقف على برنامج الاستقطابات السعودي.

الصحيفة أوضحت أن برنامج الاستقطابات، هو صاحب القرار الرئيس في مستقبل ديمرال؛ حيث يجب أن يعطي موافقته على رحيله أولًا، وذلك قبل أن يقول الفريق الأهلاوي كلمته.

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ميريح ديميرال البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من صفوف نادي أتالانتا الإيطالي، في صفقة قدرت قيمتها بـ16 مليون يورو تقريبًا؛ وبعقد لمدة 3 سنوت، حتى 30 يونيو 2026.

جدير بالذكر أن ديميرال، لعب 36 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، منذ الانضمام إليه في صيف 2023 وحتى الآن؛ مسجلًا هدفين وصانعًا آخر.