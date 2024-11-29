بسبب روبرتو فيرمينو .. صدمة في الأهلي قبل مواجهة الوحدة بدوري روشن

تسبب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو في صدمة داخل الأهلي، قبل مواجهة الوحدة المقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
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ويلعب الأهلي مباراته ضد الوحدة، بالجولة الثانية عشر، على ملعب الجوهرة المشعة، في تمام الثامنة مساءً، ببطولة الدوري.
وكشف الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن فيرمينو سيغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي ضد الوحدة.
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وأوضح الإعلامي أن الإصابة تسببت في عدم قدرة فيرمينو في المشاركة باللقاء، رغم اعتماد المدرب الألماني ماتياس يايسله عليه الفترة الأخيرة بالتشكيل الأساسي.
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ويحتل الأهلي المركز الثامن بترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 17 نقطة، حيث يحتاج للحصول على نقاط مباراة الوحدة لتعديل وضعيته بالجدول.