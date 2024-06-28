أخبار الأهلي اليوم | 3 صفقات والتعاقد مع مدرب نمساوي رسميًا .. وربرتو فيرمينو بـ"قميص فريق إنجليزي"

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 28 من يونيو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرين من يونيو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"شرط السعودية وقرار حاسم من الأهلي" .. كواليس جديدة في صفقة جوشوا كيميتش

لا يزال مسؤولو النادي الأهلي السعودي، يعملون على "التعاقد" مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، خلال صيف العام الحالي (طالع التفاصيل).

من أجل تعويض الجماهير .. ماتياس يايسله يستقر على 3 صفقات لدعم الأهلي

استقر المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على تدعيم صفوف فريقه بـ3 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة (طالع التفاصيل).

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الأهلي يعلن التعاقد مع مدرب نمساوي رسميًا

أعلن النادي الأهلي السعودي، التعاقد مع مدرب جديد رسميًا؛ للانضمام إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

الأهلي كشف في بيان رسمي، عن تدعيم الجهاز الفني للفريق الكروي الأول؛ بالتعاقد مع النمساوي ألكساندر هاوزر، لتولي منصب "المدرب المساعد".

انتخابات الأهلي .. منافسة شرسة بين 3 مرشحين و"استبعاد اسم كبير" رسميًا

أعلن النادي الأهلي السعودي بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، عن "القوائم الأولية" المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة "غير الربحية" (طالع التفاصيل).

"حقق حلمه أخيرًا" .. روبرتو فيرمينو يُثير الجدل بين جماهير ليفربول بعد ارتداء قميص فريق إنجليزي!

أثار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب الأهلي الجدل، بين جماهير فريقه السابق ليفربول، بعدما ظهر مرتديًا لقميص فريق إنجليزي آخر! (طالع التفاصيل).

بعد انتهاء حلمه الأولمبي .. "البيت القديم" يؤهل جابري فيجا للعودة إلى الأهلي!

يجري الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته من أجل الجاهزية للمشاركة في مباريات الراقي خلال الموسم المُقبل، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة عن الملاعب خلال موسم 2023-2024، للإصابة في الكاحل (طالع التفاصيل).

"فتح تحقيق في القضية" .. نور الدين بن زكري يدافع عن رياض محرز ويكشف عن "خدعة جزائرية" خطيرة

دافع الجزائري نور الدين بن زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود السعودي، عن مواطنه رياض محرز، جناح عملاق جدة الأهلي (طالع التفاصيل).

"أمر جنوني ويجب السفر إلى نجم الأهلي فورًا" .. مدرب جزائري غاضب بشدة بسبب رياض محرز

أعرب المدرب الجزائري ناصر سنجاق، عن "غضبه" من المعاملة السيئة التي يتعرض لها مواطنه رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي (طالع التفاصيل).