انتخابات الأهلي .. منافسة شرسة بين 3 مرشحين و"استبعاد اسم كبير" رسميًا

انتخابات النادي الأهلي تشتعل..

أعلن النادي الأهلي السعودي بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس، عن "القوائم الأولية" المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".

انتخابات النادي الأهلي تم تأجيلها في وقتٍ سابق؛ بعد قبول "الطعون" المقدمة ضد جميع المرشحين، مع فتح الأبواب مجددًا أمام الراغبين في رئاسة وعضوية مجلس الإدارة.

وفي هذا السياق.. كشف الأهلي عن أن "الانتخابات الثانية"، التي ستعقد يوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024؛ ستشهد منافسة شرسة بين قوائم المرشحين الثلاثة "خالد العيسى، أحمد الحصيني وأحمد جنة"؛ ما لم يتم استبعاد أحد منهم، في الأيام القادمة.

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وأوضح الراقي في بيان رسمي، أن اللجنة الانتخابية استبعدت اسم ماجد القثامي من "قوائم المرشحين الأولية"؛ بسبب بعض الأخطاء القانونية.

جدير بالذكر أن العيسى يعتبر أقوى المرشحين - حتى الآن -، لرئاسة النادي الأهلي في الموسم الرياضي القادم؛ لامتلاكه أعلى كتلة تصويتة في الانتخابات، والتي تقدر بـ46 ألف صوت.