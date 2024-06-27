"أمر جنوني ويجب السفر إلى نجم الأهلي فورًا" .. مدرب جزائري غاضب بشدة بسبب رياض محرز

علاقة رياض محرز مع الجزائريين "غير جيدة" حاليًا..

أعرب المدرب الجزائري ناصر سنجاق، عن "غضبه" من المعاملة السيئة التي يتعرض لها مواطنه رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

محرز تعرض لهجوم من بعض المسؤولين والجماهير في الجزائر؛ بعد غيابه عن معسكرات المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، منذ نهائيات كأس أمم إفريقيا "الأخيرة".

وعن ذلك يقول سنجاق في تصريحات مع قناة "web TV" الجزائرية: "أنا غاضب بشدة من الطريقة التي يُعامل بها صبي مثل محرز.. قبل عام؛ فاز بلقبي الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا".

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وشدد المدرب الجزائري، على أن محرز عندما قرر الرحيل عن الملاعب الأوروبية، ذهب لمسابقة قوية للغاية يلعب فيها نجوم عالميين، مثل الفرنسي نجولو كانتي؛ في إشارة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأضاف ناصر سنجاق: "سيستغرق الأمر 20 عامًا؛ حتى يكون لدينا لاعب آخر مثله.. لم يعد موجود نجوم بهذه المهارات والإمكانيات الفنية، في الجزائر".

وانتقد سنجاق، تصرف فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لمنتخب الجزائر الأول لكرة القدم، في ملف أزمة رياض محرز، معتبرًا أنه كان يجب عليه أن "يستقل" الطائرة ويذهب إلى المملكة العربية السعودية فورًا؛ من أجل الاجتماع مع اللاعب، وشرح خطته المستقبلية له.

وفي النهاية.. وصف سنجاق "المقارنة" بين محرز ويوسف بلايلي، نجم الأهلي السعودي سابقًا ومولودية الجزائر حاليًا بـ"الأمر الجنوني"؛ قائلًا: "كيف نقارن بين لاعب محلي، وآخر بمستوى عالمي مثل رياض، يستطيع إحداث الفارق في أي مباراة".