بعد انتهاء حلمه الأولمبي .. "البيت القديم" يؤهل جابري فيجا للعودة إلى الأهلي!

نجم الأهلي خارج حسابات أولمبياد باريس..

يجري الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط فريق الكرة بالنادي الأهلي، تدريباته من أجل الجاهزية للمشاركة في مباريات الراقي خلال الموسم المُقبل، وذلك بعدما غاب لفترة طويلة عن الملاعب خلال موسم 2023-2024، للإصابة في الكاحل.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فيجا سيتدرب في مقر ناديه السابق، سيلتا فيجو، برفقة لاعبين سابقين أيضًا في النادي، وهما روبن بلانكو وستيفان بايجيتيتش، حيث يتدربون في نفس المرافق التي كانت موجودة في فصول الصيف الأخيرة، ولكن بدون ملابس سيلتا؛ حيث يواصل فيجا استعدادًا لبدء تحضيرات الأهلي للموسم الجديد.

وانتهى حلم جابري فيجا في الانضمام للمنتخب الإسباني الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في دورة الألعاب (باريس 2024)، رغم الاعتماد عليه مسبقًا في المنتخب تحت 21 عامًا، ولكن إصابة الكاحل التي غيبته عن الملاعب منذ فبراير وحتى مايو الماضيين، قضت على حلمه الأولمبي.

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ويرافق فيجا في سيلتا فيجو، كل من حارس أولمبيك مارسيليا، روبين بلانكو، الذي ينتظر الانتهاء من وصوله إلى فياريال، ولاعب وسط ليفربول، ستيفان باجيتيتش، حيث يحافظ اللاعبون الثلاثة على علاقة ودية للغاية مع ناديهم السابق سيلتا فيجو، الذي يرحب بهم ويتذكر أوقاتًا غير بعيدة، خلال الأسبوع المقبل، بدءًا من الأربعاء.

وانتقل جابري فيجا إلى صفوف الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من سيلتا فيجو، وبعقد لمدة 3 مواسم، وشارك الإسباني في 20 مباراة بقميص الراقي في دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة.