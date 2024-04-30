أخبار الأهلي اليوم | رسالة نجم الشباب المثيرة للإدارة، وسر رفض يايسله التعاقد مع كريم بنزيما

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 30 إبريل 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 30 إبريل 2024

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في رسالة مفاجئة .. نجم الشباب إلى الاتحاد والأهلي: من يشتريني فأنا شاريه! يبدو أن أحدهم سينتقل من الرياض إلى جدة في الصيف المقبل..

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الدوري السعودي يضم العديد من الأجانب الكبار

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