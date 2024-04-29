صاحب "فضيحة نادرة" أمام الأهلي .. حكم لقاء الراقي وضمك يثير الغضب!

فضيحة وقعت قبل ثماني سنوات خلال مواجهة الأهلي وضمك بكأس الملك..

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اعتراضات واسعة يشهدها الوسط الأهلاوي حاليًا قبل أيام قليلة من مواجهة الراقي أمام ضمك، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

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الراقي من المقرر أن يستضيف ضمك بعد غدٍ الخميس، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وبحسب الصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد فقد قررت لجنة الحكام تكليف السعودي عبدالله العويدان بإدارة اللقاء، وهو ما أثار الجدل من ناحيتين..

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الجدل الأول يخص إدارة قلعة الكؤوس في ظل إصرارها على عدم طلب تكليف حكام أجانب في الجولات الأخيرة رغم محاربة الفريق للحفاظ على المركز الثالث "المؤهل" للنسخة المقبلة من النخبة الآسيوية.

أما الجدل الثاني فيخص وقائع سابقة للحكم نفسه..

قبل أسبوعين، أدار العويدان مواجهة أحد والأخدود ضمن الجولة الـ28 من دوري يلو للدرجة الأولى، في لقاء حسمه الثاني بثنائية نظيفة، لكنه انتهى ببيان رسمي من الأول مقدمًا شكوى رسمية ضد الحكم السعودي، مطالبًا بالكشف عن المحادثة التي دارت بينه وبين حكام الفيديو.

كذلك الأهلي له واقعة سابقة مع العويدان، تعود لمواجهة ضمك في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2016م، إذ منح الحكم بطاقتين صفراويتين للاعب ضمك خالد فهد دون أن يشهر الكارت الأحمر في وجهه!

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 52 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، فيما يأتي ضمك في المركز العاشر بـ38 نقطة.

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