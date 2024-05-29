أخبار الأهلي اليوم | رسالة فرانك كيسيه حول مستقبله، وتوضيح علي الأسمري للفيديو الجدلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 مايو 2024
كواليس مثيرة في صفقة نجم مانشستر يونايتد
المقطع المتداول للاعب الأهلي أثار ضده انتقادات لاذعة
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