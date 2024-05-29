أخبار الأهلي اليوم | رسالة فرانك كيسيه حول مستقبله، وتوضيح علي الأسمري للفيديو الجدلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 29 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 29 مايو 2024

كواليس مثيرة في صفقة نجم مانشستر يونايتد

المقطع المتداول للاعب الأهلي أثار ضده انتقادات لاذعة

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صفقة مهمة خسرها قطبا جدة..

لجنة الانضباط اكتفت بالمتابعة عن بعد كما الجماهير، لكن مبررها حاضر وفقًا للوائح!

الهلال، النصر، الأهلي والتعاون الرباعي المؤهل لكأس السوبر، فما هي نتائج القرعة؟

هل يرحل نجم الأهلي بنهاية الموسم؟

"هدفنا أن نصبح الأفضل في العالم"